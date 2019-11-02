«Барселона» в выездном матче 12-го тура Примеры проиграла «Леванте», ведя в один мяч после первого тайма. При этом отметим, что все три гола хозяев уложились в промежуток в семь минут.

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