Футбол

MetaratingsMetaratingsЛеванте — Барселона 3:1

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
«Барселона» в выездном матче 12-го тура Примеры проиграла «Леванте», ведя в один мяч после первого тайма. При этом отметим, что все три гола хозяев уложились в промежуток в семь минут.
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