Футбол
MetaratingsЛеванте — Барселона 3:1
|12′
Артур
|38′
Лионель Месси
|41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
|52′
|56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
|60′
Энис Барди
Рубен Рочина
|62′
Борха Майораль
|63′
|63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
|66′
Жерар Пике
|66′
Артур
Анссумане Фати
|67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
|68′
|81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
|82′
|86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
|88′
|34%
|Владение мячом
|66%
|76%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|3
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|–
|4
|Офсайды
|5
|2
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|5
|9
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 4‑4‑2
13
Фернандес
20
Мирамон
15
Постиго
14
Везу
19
Клерк
18
Кабако
5
Радоя
22
Мелеро
16
Рочина
17
Вукчевич
21
Майораль
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
2
Семеду
5
Бускетс
21
Де Йонг
31
Фати
10
Месси
27
Перес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
«Барселона» в выездном матче 12-го тура Примеры проиграла «Леванте», ведя в один мяч после первого тайма. При этом отметим, что все три гола хозяев уложились в промежуток в семь минут.
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