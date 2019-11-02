Футбол

MetaratingsMetaratingsЛеванте — Барселона 3:1

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
«Барселона» в выездном матче 12-го тура Примеры проиграла «Леванте», ведя в один мяч после первого тайма. При этом отметим, что все три гола хозяев уложились в промежуток в семь минут.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Один Месси «Барсу» не вытянет. К Вальверде все больше вопросов

Спорт-Экспресс16:30

Месси забил 500 голов за «Барселону» левой ногой

Soccer.ru13:19

«Леванте» — «Барселона» — 3:1, 2 ноября 2019, обзор матча 12 тура Примеры

Чемпионат16:05

Леванте - Барселона: прогноз Василия Шабалина 2 ноября 2019

Ставка TV10:47

🐐 Месси забил 500-й гол левой ногой за «Барселону». Его левую хотят и Криш, и Неймар

Sports.ru17:19

«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 гола за 7 минут

Sport24.ru12:53

Месси забил 500 голов за «Барселону» левой ногой

Матч ТВ12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

RT на русском 17:46
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Кино

Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

Газета.Ru 17:18
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia вчера в 16:54
Гаджеты

Apple добивается у США удешевления деталей для своих устройств

Компания Apple обратилась к властям США с просьбой отменить пошлины на собранные в Китае «умные» часы Apple Watch, детали для iPhone и других устройств.
Ferra 13:24
Автоспорт

Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию

Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.
Вести.Ru 19:08
Общество

Минстрой впервые представил индекс качества городской среды

"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета вчера в 15:36
Происшествия

В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми

РБК 18:20
Экономика

Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН

Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 19:13
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 12:47
Гаджеты

Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

ToDay News Ufa 03:49
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Авто

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 04:48
Политика

Трамп ожидает визита Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием принял бы украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.
RT на русском 20:21
Экономика

Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Экономика

Импортная парфюмерия подорожает в России

Число импортной парфюмерии в России может сократиться, а цены на нее вырасти до 15% из-за новых правил маркировки.
URA.Ru 31 октября в 00:53
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия

В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости 20:24
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 31 октября в 13:42
Общество

Грета Тунберг попросила о помощи

30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Рамблер вчера в 14:11
Футбол

Гол Кинга принес «Борнмуту» победу над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
ProstoProSport 10:23
Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Российская газета 18:56
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru 19:49
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Здоровье

Диетологи советуют есть гранаты для профилактики онкологии

Вести Подмосковья вчера в 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное