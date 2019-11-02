Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Леванте» оказался сильнее «Барселоны»

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
В рамках 12-го тура испанской Примеры "Леванте" на своем поле нанес поражение "Барселоне" — 3:1. Счет на 38-й минуте открыли каталонцы благодаря точному удару Лионеля Месси, который реализовал пенальти.
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