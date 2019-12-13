Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛевченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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с чего всё началось
Первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко 13 декабря в своём аккаунте
 в Facebook прокомментировал своё решение уйти в отставку с поста губернатора Иркутской области.
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Левченко объяснил свою отставку с поста губернатора Иркутской области

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