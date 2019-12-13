Политика
РИА НовостиЛевченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
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с чего всё началось
Первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко 13 декабря в своём аккаунте в Facebook прокомментировал своё решение уйти в отставку с поста губернатора Иркутской области.ИрСити05:18
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"Дмитрий Медведев отметил, что за короткое время ЛДПР стала крупной политической силой и сегодня вносит значимый вклад в развитие российского парламентаризма и конструктивное взаимодействие всех ветвей власти", - говорится в сообщении.
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Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
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Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту
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