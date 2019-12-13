с чего всё началось

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.

Футбол Уткин прокомментировал решение об отстранении Гинера от футбола Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.

Армия и оружие В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".

Политика Меркель объяснила причину продления антироссийских санкций Комментируя продление Евросоюзом антироссийских санкций, Ангела Меркель заявила о недостаточном продвижении в урегулировании украинского конфликта.

Политика Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.

Экономика Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД Газпромбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ предоставят компании «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет.

Армия и оружие Россию включили в список стран с самым мощным флотом На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Футбол Футбольный блогер стал ассистентом главного тренера в «Сочи»-м Сам Ковальчук рассказал, что в своей команде он переходит на пост президента, а главным тренером станет Иван Шульга, который начинал в «ФК КФ» футболистом, а в последнее время был ассистентом блогера.

Политика Спецпредставитель президента заявил о вреде конфликта вокруг Nginx Разбирательство в отношении компании Nginx несет гигантский вред ИТ-рынку и его развитию, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Политика Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2» Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.

Политика Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста Тимирязевский суд Москвы вынес приговор преступной группе, в которую входили пятеро полицейских: по версии следствия, сообщники изнасиловали 55-летнего юриста черенком от лопаты и совершили ряд других преступлений.

Общество Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков Центробанк РФ отозвал лицензии сразу у двух российских банков. Приказ опубликован на официальном сайте Банка России.

Происшествия В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".