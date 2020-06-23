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РИА НовостиРИА Новости

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.В источнике
С чего всё началось

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК17:00
Подробнее о событии

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

РИА Новости22:59

Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в досрочных выборах главы Приангарья

IrkutskMedia22:08

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

РБК17:00

Сергей Левченко обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить участвовать в губернаторских выборах

Твой Иркутск21:02

Сергей Левченко попросил у Путина разрешения на участие в выборах губернатора Иркутской области

Байкал2421:00

Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах губернатора Приангарья

ИрСити20:00

Сергей Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах губернатора Иркутской области

ИА Альтаир21:23
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Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новостивчера в 11:29
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Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru17:54
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ruвчера в 11:39
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Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости01:45
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Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новостивчера в 10:56
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РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

«Газпром» выбрал «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) в качестве подрядчика для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к СТНГ, и собеседника, близкого к «Газпрому».
Ведомости01:37
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