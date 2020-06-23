Политика

RT на русскомRT на русскомЛевченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. Как рассказал пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев, экс-губернатор направил Путину соответствующее письмо.
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с чего всё началось

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБКвчера в 17:00

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Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

РИА Новостивчера в 22:59

Сергей Левченко попросил у Путина разрешения на участие в выборах губернатора Иркутской области

Байкал24вчера в 21:00

Сергей Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах губернатора Иркутской области

ИА Альтаирвчера в 21:23

Сергей Левченко обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить участвовать в губернаторских выборах

Твой Иркутсквчера в 21:02

Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в досрочных выборах главы Приангарья

IrkutskMediaвчера в 22:08

Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах губернатора Приангарья

ИрСитивчера в 20:00

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

РБКвчера в 17:00
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Политика

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Афиша Daily вчера в 08:38
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«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру 21 июня в 07:48
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

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REGNUM вчера в 10:38
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Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" построила лучшую в мире рентгеновскую карту неба.
Вести.Ru 20 июня в 09:15
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Общество

В России могут ввести еще одно пособие в 10 тысяч рублей для детей

В Совете Федерации выступили с предложением увеличить возраст детей, которым полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
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Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту

В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей.
Росбалт 21 июня в 21:52
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Общество

Обновлена сводка по городам Кузбасса с коронавирусом

Новокузнецк остаётся лидером среди городов, в которых нашли пациентов с коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 00:24
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
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Авто

Эксперты назвали 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России

SpeedMe вчера в 03:05
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Наука

ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер

Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) приступила к разработке плана по строительству нового 100-километрового кругового суперколлайдера.
Русская Планета вчера в 01:38
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Происшествия

В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
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Общество

Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург

РИА Новости вчера в 09:53
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Экономика

Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru вчера в 14:20
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM вчера в 17:11
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Происшествия

Шесть человек с коронавирусом умерло за сутки в Иркутской области

58-летний мужчина умер за сутки от коронавируса в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 23:11
Общество

Коронавирусом заразились члены экипажа российского судна в Пусане

По информации агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока. Среди 21 члена экипажа заражение подтвердилось у 16.
Газета.Ru вчера в 10:44
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Экс-директор «Уральских пельменей» раскритиковал нового руководителя

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.
РИА Новости 00:13
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Политика

США объявили четыре китайских СМИ иностранными представительствами

Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным представительствам».
РБК вчера в 21:35
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Армия и оружие

Российский спецназ получит уникальные парашюты

Газета.Ru вчера в 21:18
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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экономика

Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук вчера в 23:45
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 по 12 декабря 2019 годы.
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