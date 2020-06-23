Политика
RT на русскомЛевченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. Как рассказал пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев, экс-губернатор направил Путину соответствующее письмо.
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с чего всё началось
О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.РБКвчера в 17:00
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Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в досрочных выборах главы Приангарья
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