Политика
RT на русскомЛевченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
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с чего всё началось
Первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко 13 декабря в своём аккаунте в Facebook прокомментировал своё решение уйти в отставку с поста губернатора Иркутской области.ИрСити05:18
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