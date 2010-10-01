Политика

RT на русскомRT на русскомЛевченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
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с чего всё началось
Первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко 13 декабря в своём аккаунте
 в Facebook прокомментировал своё решение уйти в отставку с поста губернатора Иркутской области.
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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015. Депутат Государственной думы Федерального собрания III, V и VI созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015. Член Президиума ЦК КПРФ.
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