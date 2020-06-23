Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты

Путин выступил с очередным обращением к россиянам.
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«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомости12:18

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:03

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru10:51

Повышение НДФЛ для богатых, допвыплаты на детей и расширение льготное ипотеки. Главное из обращения Путина

Общественное телевидение России11:55

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbes11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда11:01

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАСС12:00
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Общество

Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин

«Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин.
REGNUM 10:49
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Общество

В Самарской области отменили режим самоизоляции

Как сообщает областная телерадиокомпания «Губерния», на территории Самарской области официально отменен режим самоизоляции.
Неслухи.рф 12:41
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Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Политика

Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина

Журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния снова оскорбил президента России Владимира Путина.
Известия вчера в 11:19
5K
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
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Происшествия

В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами

Российская газета 12:36
6
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Общество

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:42
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Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике

50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике Дженнифер Лопес продолжает удивлять поклонников своими фото в купальнике.
Экспресс газета 07:37
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Политика

Путин выступит с обращением к жителям РФ

Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
5,1K
Происшествия

Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,5K
Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
1
Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,6K
Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Политика

Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
РБК 12:14
24
Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,2K
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
4K
Экономика

Путин упростил налогообложение для офшорных компаний

Президент России Владимир Путин предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами.
Национальная служба новостей 11:36
2
Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
25
Кино

Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала «Псих»

Режиссер «9 роты», «Сталинграда» и «Вторжения» Федор Бондарчук приступил к основному блоку съемок своего первого сериала «Псих».
Вокруг ТВ 05:35
1
Футбол

Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»

RT на русском 13:20
Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
10
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
86
Происшествия

На Украине завершили расследование дела двух «беркутовцев» о разгоне Майдана

Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела в отношении двух бывших «беркутовцев», которые участвовали в разгоне студентов на майдане Незалежности (площади Независимости) 30 ноября 2013 года.
Lenta.ru 13:29
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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