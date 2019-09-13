Экономика
Российская газетаЛьготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году. Об этом замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в кулуарах Международного банковского форума.
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Программа ипотеки под 2% потребует в 2020 году 5-10 млрд рублей бюджетных средств
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Льготная ипотека в ДФО обойдется бюджету в 2020 году в 5-10 млрд рублей
РИА Новости13 сентября в 02:21
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RT на русском13 сентября в 02:20
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Московский Комсомолец13 сентября в 01:56
Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует до 10 млрд рублей в 2020 году
Коммерсантъ13 сентября в 03:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
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