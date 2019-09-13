Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЛьготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей

Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году. Об этом замминистра финансов Алексей Моисеев заявил в кулуарах Международного банковского форума.
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