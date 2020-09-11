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Lenta.ru
Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента позволила привлечь более 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина. По его словам, эта программа — по сути, косвенная мера поддержки строительной отрасли.В источнике
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Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Lenta.ru10:48
Народные новости

Льготная ипотека привлекла более 200 млрд рублей в строительную отрасль

Народные новости10:30
ТАСС

Льготная ипотека позволила привлечь 200 млрд рублей в строительство жилья

ТАСС04:51
Российская газета

Участники строительного рынка призвали защитить застройщиков от покупателей

Российская газета06:24
Строительная Газета

Ипотека с господдержкой привлекла в жилищное строительство 200 млрд рублей

Строительная Газета05:36
Парламентская газета

Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья

Парламентская газета05:25
Сенсаций.Нет

Минстрой: льготная ипотека существенно поддерживает строительную отрасль

Сенсаций.Нет09:04

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
Ведомости06:25
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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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РИА Новостивчера в 08:46
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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