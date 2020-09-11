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Lenta.ru
Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента позволила привлечь более 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина. По его словам, эта программа — по сути, косвенная мера поддержки строительной отрасли.В источнике
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Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Lenta.ruвчера в 10:48
Народные новости

Льготная ипотека привлекла более 200 млрд рублей в строительную отрасль

Народные новостивчера в 10:30
Сенсаций.Нет

Минстрой: льготная ипотека существенно поддерживает строительную отрасль

Сенсаций.Нетвчера в 09:04
Строительная Газета

Ипотека с господдержкой привлекла в жилищное строительство 200 млрд рублей

Строительная Газетавчера в 05:36
Парламентская газета

Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья

Парламентская газетавчера в 05:25
ТАСС

Льготная ипотека позволила привлечь 200 млрд рублей в строительство жилья

ТАССвчера в 04:51
ГТРК Псков

В Пскове программой льготной ипотеки воспользовались уже более 300 семей

ГТРК Псков10 сентября в 05:53

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия.
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