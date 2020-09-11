Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России
Программа льготной ипотеки под 6,5 процента позволила привлечь более 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина. По его словам, эта программа — по сути, косвенная мера поддержки строительной отрасли.В источнике
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Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья
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