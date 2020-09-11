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Lenta.ru
Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента позволила привлечь более 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина. По его словам, эта программа — по сути, косвенная мера поддержки строительной отрасли.В источнике
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Политическая Экспертиза

Льготная ипотека в России вывела из кризиса жилищное строительство

Политическая Экспертиза06:51
Парламентская газета

Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья

Парламентская газетавчера в 05:25
Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Lenta.ruвчера в 10:48
Сенсаций.Нет

Минстрой: льготная ипотека существенно поддерживает строительную отрасль

Сенсаций.Нетвчера в 09:04
Строительная Газета

Ипотека с господдержкой привлекла в жилищное строительство 200 млрд рублей

Строительная Газетавчера в 05:36
Народные новости

Господдержка ипотеки спасла от провала строительную отрасль РФ

Народные новости03:00
ТАСС

Льготная ипотека позволила привлечь 200 млрд рублей в строительство жилья

ТАССвчера в 04:51

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новостивчера в 10:10
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Дизайнера и основателя одной из старейших российских дизайн-студий Артемия Лебедева обвинили в публичном оскорблении памяти Победы и создании «резко отрицательного образа» черкесов — заявление об этом подал в ФСБ председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве профессор Юрий Агирбов.
РБКвчера в 16:31
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Банк России назвал примерное время повышения ключевой ставки

Средний прогноз экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующую пятницу Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 4.25%, а к концу года опустит ее до 4%. Повышение ставки ожидается в четвертом квартале 2021 года.
Profinance.ruвчера в 07:16
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Овечкин посетил матч КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин присутствует на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сибирью" и пекинским "Куньлунь Ред Стар", сообщает Sport24.
Газета.Ru07:06

Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве достигла 90%

Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать голос можно будет уже на участке традиционным способом.
РИА Новости06:44
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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