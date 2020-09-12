Льготная ипотека в России вывела из кризиса жилищное строительство
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей квартир в новостройках, введенная Правительством РФ весной на фоне коронавирусного кризиса, фактически спасла от провала строительную отрасль.В источнике
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Ипотека с господдержкой привлекла в жилищное строительство 200 млрд рублей
Строительная Газетавчера в 05:36
Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья
Парламентская газетавчера в 05:25
Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России
Lenta.ruвчера в 10:48