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Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Льготная ипотека в России вывела из кризиса жилищное строительство

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей квартир в новостройках, введенная Правительством РФ весной на фоне коронавирусного кризиса, фактически спасла от провала строительную отрасль.В источнике
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Политическая Экспертиза

Льготная ипотека в России вывела из кризиса жилищное строительство

Политическая Экспертиза06:51
Народные новости

Господдержка ипотеки спасла от провала строительную отрасль РФ

Народные новости03:00
ТАСС

Льготная ипотека позволила привлечь 200 млрд рублей в строительство жилья

ТАССвчера в 04:51
Сенсаций.Нет

Минстрой: льготная ипотека существенно поддерживает строительную отрасль

Сенсаций.Нетвчера в 09:04
Строительная Газета

Ипотека с господдержкой привлекла в жилищное строительство 200 млрд рублей

Строительная Газетавчера в 05:36
Парламентская газета

Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья

Парламентская газетавчера в 05:25
Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Lenta.ruвчера в 10:48

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой
RT на русском04:13

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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