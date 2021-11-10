В России заработали «окрашенные деньги» — выпускаемые государством электронные сертификаты, по которым отдельные категории населения, например ветераны и инвалиды, могут приобретать определенный круг товаров и услуг. Это стало возможным с подключением к специальной информсистеме банков и ритейлеров.В источнике
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что в связи с миграционным кризисом Евросоюз готовится к введению новых санкций в отношении Белоруссии, направленных против 30 физических и юридических лиц страны, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию "Белавиа".