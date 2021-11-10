В России заработали «окрашенные деньги» — выпускаемые государством электронные сертификаты, по которым отдельные категории населения, например ветераны и инвалиды, могут приобретать определенный круг товаров и услуг. Это стало возможным с подключением к специальной информсистеме банков и ритейлеров.

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