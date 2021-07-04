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Льготной ипотекой воспользовались более 5 тысяч семей Волгоградской области

Порядка 5,3 тыс. семей в Волгоградской области стали участниками программы льготной ипотеки, действующей с апреля 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кредиты на квадратные метры уже составили 10,5 млрд рублей.В источнике

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В программе льготной ипотеки участвуют почти 5300 семей Волгоградской области

МТВ онлайн07:05

Волгоградские семьи решают квартирный вопрос с помощью льготной ипотеки

Официальный портал Волгоградской области03:36

В Волгоградской области почти 5300 семей участвуют в программе льготной ипотеки

ИА Городские вести. Волгоград05:18

Льготной ипотекой воспользовались более 5 тысяч семей Волгоградской области

РИАЦ05:16

Более 5 тысяч волгоградских семей купили жилье по льготной ипотеке

КП - Волгоград04:41

Почти 5300 волгоградских семей участвуют в программе льготной ипотеки

Волгоградская правда04:32

Почти 5300 волгоградских семей приобрели квартиры по льготной ипотеке

Московский Комсомолец06:58
Интересное

В Крыму эвакуируют около 50 жителей поселка Куйбышево из-за подтоплений

Подтопления домов и участков зафиксированы в трех населенных пунктах Бахчисарайского района Крыма в воскресенье, к эвакуации готовят около 50 жителей одного из этих поселков, сообщила ТАСС глава района Людмила Пучкова.
ТАСС07:29