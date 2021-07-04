Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Льготной ипотекой воспользовались более 5 тысяч семей Волгоградской области

Порядка 5,3 тыс. семей в Волгоградской области стали участниками программы льготной ипотеки, действующей с апреля 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кредиты на квадратные метры уже составили 10,5 млрд рублей.В источнике

Подробнее о событии

В программе льготной ипотеки участвуют почти 5300 семей Волгоградской области

МТВ онлайн07:05

Волгоградские семьи решают квартирный вопрос с помощью льготной ипотеки

Официальный портал Волгоградской области03:36

В Волгоградской области почти 5300 семей участвуют в программе льготной ипотеки

ИА Городские вести. Волгоград05:18

Льготной ипотекой воспользовались более 5 тысяч семей Волгоградской области

РИАЦ05:16

Более 5 тысяч волгоградских семей купили жилье по льготной ипотеке

КП - Волгоград04:41

Почти 5300 волгоградских семей участвуют в программе льготной ипотеки

Волгоградская правда04:32

Почти 5300 волгоградских семей приобрели квартиры по льготной ипотеке

Московский Комсомолец06:58
Интересное

Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации против коронавируса COVID-19

Звезда комедийного сериала «Универ» и бывший российский парламентарий Мария Кожевникова рассказала о том, как она относится к вакцинации против коронавируса COVID-19, передает Южный Федеральный.
Солёнка.рфвчера в 01:52

Суд отказал следствию в аресте мэра Лобни

Лобненский городской суд Московской области отказал следствию в избрании меры пресечения в виде ареста для главы города Евгения Смышляева, задержанного в пятницу в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба в размере 5 млн рублей.
ТАСС12:45

26% автомобилей в РФ попали под экологические штрафы 1 июля 2021 года

Согласно новым поправкам в ПДД, в городах теперь появятся так называемые "чистые" зоны, куда будет запрещён въезд автомобилей с неопределённым экологическим классом либо с экологическим классом, который не соответствует требованиям дорожных знаков.
Новые автомобили1 июля в 05:28