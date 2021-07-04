Порядка 5,3 тыс. семей в Волгоградской области стали участниками программы льготной ипотеки, действующей с апреля 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кредиты на квадратные метры уже составили 10,5 млрд рублей.

Волга-Медиа Волга-Медиа НовостиВолгограда.ру ИА Городские вести. Волгоград