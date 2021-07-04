Льготной ипотекой воспользовались более 5 тысяч семей Волгоградской области
Порядка 5,3 тыс. семей в Волгоградской области стали участниками программы льготной ипотеки, действующей с апреля 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кредиты на квадратные метры уже составили 10,5 млрд рублей.В источнике
Волгоградские семьи решают квартирный вопрос с помощью льготной ипотеки
Официальный портал Волгоградской области03:36
В Волгоградской области почти 5300 семей участвуют в программе льготной ипотеки
ИА Городские вести. Волгоград05:18