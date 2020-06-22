Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛьготную ипотеку для россиян предложили продлить

Депутаты предложат продлить льготную ипотеку на весь следующий год. На данный момент программа, позволяющая взять кредит на жилье под 6,5 процента, рассчитана до 1 ноября. Ранее поступили сообщения о том, что некоторые российские банки начали массово отказывать клиентам в льготной ипотеке.
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Льготную ипотеку для россиян предложили продлить

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Коммерсантъвчера в 21:06

Льготную ипотеку по 6,5% предложат продлить до конца 2021 года

РЕН ТВвчера в 20:50
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Происшествия

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Политика

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Политика

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Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края

В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Путешествия

Как изменится посещение курортов Краснодарского края с 21 июня

Режим карантина перестает действовать в Краснодарском крае с 21 июня.
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Общество

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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

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Модный разбор: Надежда Бабкина оделась как дерзкий подросток

Модный разбор: Надежда Бабкина оделась как дерзкий подросток 70-летняя Надежда Бабкина на возраст не оглядывается: может позволить себе и блестящие кардиганы в стиле подростков, фанатеющих от R’n’B, и яркие футболки, и облегающие фасоны.
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо». Слово за РПЛ

Матч 23 тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Динамо» будет перенесен. Краснодарский клуб дал свое согласие на это.
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Почему влияет на обоняние коронавирус

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Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли

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