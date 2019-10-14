Общество
РБКЛьготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.
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Газета.Ru 02:50
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Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ
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Мой Брянск 06:04
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Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
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Число пострадавших при протестах в Каталонии возросло до 37
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