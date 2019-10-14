Общество

РБКРБКЛьготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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