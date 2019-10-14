Общество
РБКЛьготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Может, просто работать не умеете: Медведев задал губернаторам неудобные вопросы
Вести.Ruвчера в 14:13
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Армия и оружие
Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi K30 сможет работать в сетях 5G
Известно, что смартфон Redmi K30 сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения 5G.
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Гаджеты
Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Как бороться с проблемами, описанными в расследованиях журналистов, специалисты пока не понимают – они признали, что сейчас нет технологических способов противостоять даркнету или отдельным платформам, которые занимаются в сети незаконной деятельностью.
Общество
Президентские гранты получат 13 пензенских НКО
Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным
Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты.
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Экономика
Названы регионы с самой дорогой и дешевой арендой жилья
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Происшествия
В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье
По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
Гаджеты
Представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой в мире зарядкой
Китайский бренд Realme представил сегодня в Пекине новый флагманский смартфон — X2 Pro.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Общество
В США запретили криптовалюту Павла Дурова
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Футбол
Сборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии
Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Спортлэнд Арена».
Гаджеты
Сервис GeForce Now появился на Android
Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.