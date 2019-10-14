Общество
РБКЛьготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
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Общество
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Московский Комсомолец 05:33
Общество
Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели
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Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
Чемпионат 16:38
Энергетика
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В Китае 11 октября подписали договор о строительстве в Ленинградской области, под Усть-Лугой, газохимического комплекса за 1,5 миллиарда долларов.
АБН 16:35
Футбол
Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм)
Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
Российская газета 17:00
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ 13:29
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Глушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.
RT на русском 15:00
Авто
Супербюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Старт продаж новинки состоялся 30 сентября и за 10 дней индийским дилерам компании удалось собрать около 10 000 заказов на компактный кроссовер.
Тарантас Ньюс вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров признался, чем его покорила четвертая жена
Шнуров в шутливой форме намекнул на то, что Ольга покорила его своим образованием, девушка закончила МГУ.
Wday.ru 12:30
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ГЛАС.RU вчера в 13:15
Здоровье
Названы признаки дефицита витамина В12
Исследователи из Великобритании сообщили, что дефицит в организме витамине В12 можно определить по коже лица.
Goroday.ru вчера в 16:12
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Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
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Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»
Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.
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В августе компания NVIDIA заявила, что развернёт сервис потоковой передачи игр GeForce Now на смартфонах Android.
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В России отключили аналоговое телевещание
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Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса
Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
Культуромания 16:37
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия вчера в 07:11