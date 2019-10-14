Недвижимость

РБКРБКЛьготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Льготную ипотеку в России задумали расширить

Lenta.ru09:10

Медведев поручил изучить возможность распространить льготную ипотеку для семей на вторичное жилье

Коммерсантъ10:48

Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок

РБК10:19

Медведев поручил изучить возможность льготной ипотеки на вторичном рынке

Аргументы и Факты11:08

Медведев: исполнение проекта по льготной ипотеке для родителей составляет лишь 8%

ТАСС08:31

Эксперт назвал востребованным распространение льготной ипотеки на «вторичку»

Будущее России. Национальные проекты09:47

Медведев поручил изучить возможность запуска льготной ипотеки для семей на вторичном рынке

Интерфакс08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Газета.Ru 07:05
Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

РБК 10:11
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Lenta.ru 09:27
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Армия и оружие

Сирийская армия вышла на помощь курдам для отражения атаки Турции

Известия вчера в 15:28
Хоккей

Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун

Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Экономика

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Lenta.ru 05:17
Политика

Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
REGNUM 10:13
Политика

Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Авто

Россиян предупреждают об изменении транспортного налога

Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
SpeedMe 11 октября в 09:16
Теннис

Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Происшествия

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика

На Украине потребовали немедленной отставки премьера

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Lenta.ru 10:38
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Армия и оружие

Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж

Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
News.ru 10:34
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров рассказал, как познакомился с третьей женой

Напомним, Шнуров почти никогда не был один. С первой женой – Марией Исмагиловой он познакомился еще в институте.
Телепрограмма вчера в 20:16
Футбол

Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре

Privet-Rostov.ru 00:40
Политика

В Киеве назвали саммит в «нормандском формате» последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Кино

Вышел финальный трейлер «Холодного сердца 2»

В Сети появился заключительный трейлер анимационного фильма студии Disney «Холодное сердце 2», который выходит в российский прокат 28 ноября.
Культуромания 08:14
Армия и оружие

Первые военные батальона США прибывают в Литву

Первые 200 военных из американского батальона, который дислоцируется в Пабраде (недалеко от Вильнюса), прибывают в столицу Литвы.
News.ru 06:43
Политика

Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом

В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения.
РБК 09:37
Футбол

Виктор Онопко: «В Испании нас боялись. Мы могли разнести любого соперника»

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в честь своего 50-летия вспомнил годы своей карьеры в «Спартаке», а также переход в испанский «Овьедо».
Матч ТВ 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное