Общество

КоммерсантъКоммерсантъЛьготную ипотеку для семей могут расширить на вторичное жилье

Господин Медведев дал поручение проанализировать это предложение. Программу льготной ипотеки со ставкой 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запустили в начале 2018 года. Приобрести квартиры по ней можно только на первичном рынке.
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