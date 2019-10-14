Общество
КоммерсантъЛьготную ипотеку для семей могут расширить на вторичное жилье
Господин Медведев дал поручение проанализировать это предложение. Программу льготной ипотеки со ставкой 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запустили в начале 2018 года. Приобрести квартиры по ней можно только на первичном рынке.
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