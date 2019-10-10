Экономика

Москва 24Москва 24Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах

Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он уточнил, что речь идет о регионах с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Десяти регионам прописали планы

Коммерсантъвчера в 19:04

Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

Ведомостивчера в 10:03

Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах

Интерфаксвчера в 09:28

Наименее развитые регионы РФ получат дополнительно 100 млрд рублей

Российская газетавчера в 09:19

Бедным регионам выделят 100 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 08:50

Около 100 млрд рублей предполагается выделить десяти отстающим регионам России

ТАССвчера в 08:39

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

РБКвчера в 09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

Газета.Ru 06:12
Политика

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:00
Общество

На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун

Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.
Российская газета 00:35
Политика

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Российская газета 06:18
Политика

В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ

Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
РИА Новости 02:37
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Экономика

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

«Сбербанк Управление активами» отмечает также, что и мужчины, и женщины активно осваивают инвестирование через закрытые паевые фонды в коммерческую недвижимость, которая приносит регулярный рентный доход.
РБК 03:01
Армия и оружие

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com 09 октября в 23:51
Политика

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Коммерсантъ 04:23
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

Отвечая на вопросы журналистов глава Белоруссии отметил, что потерять Зеленского сейчас ни в коем случае нельзя, поскольку его место займут люди, с которыми будет трудно вести диалог.
РБК 05:46
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Общество

Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.
Srnsk 02:27
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Здоровье

Названы помогающие очистить сосуды продукты

ФАН вчера в 02:53
Происшествия

«Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, выступавший в 2009–2012 годах за «Штутгарт», рассказал об инциденте, который произошел с ним в Германии.
Sport24.ru 05:42
Футбол

Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан

Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
ProstoProSport вчера в 11:52
Происшествия

Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ

Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 06:24
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

Инфорос 03:45
Финансы

Кто устроил «черный вторник» в России

11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 02:06
Армия и оружие

Глава МИД Турции объяснил покупку российских систем ПВО С-400

РИА Новости 05:08
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Экономика

Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла итальянцев

Газета Metro 06:05
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Авто

Ретро-автомобили могут получить льготы

Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
32CARS.ru вчера в 03:09
Комментарии
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное