Экономика
Москва 24Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах
Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он уточнил, что речь идет о регионах с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах
Интерфаксвчера в 09:28
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Общество
На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун
Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.
Политика
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Политика
В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
«Сбербанк Управление активами» отмечает также, что и мужчины, и женщины активно осваивают инвестирование через закрытые паевые фонды в коммерческую недвижимость, которая приносит регулярный рентный доход.
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Политика
Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского
Отвечая на вопросы журналистов глава Белоруссии отметил, что потерять Зеленского сейчас ни в коем случае нельзя, поскольку его место займут люди, с которыми будет трудно вести диалог.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Общество
Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду
Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
Происшествия
«Положил его нокаутом». Погребняк рассказал, как ударил велосипедиста в Германии
Нападающий «Урала» Павел Погребняк, выступавший в 2009–2012 годах за «Штутгарт», рассказал об инциденте, который произошел с ним в Германии.
Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
Происшествия
Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ
Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» Сергей Бадамшин.
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла итальянцев
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Авто
Ретро-автомобили могут получить льготы
Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
Комментарии