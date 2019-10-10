Экономика
Москва 24Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах
Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он уточнил, что речь идет о регионах с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
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Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах
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