Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Экономика Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.

Происшествия Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Происшествия В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Происшествия В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.

Здоровье Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).

Политика На Кубе выбрали первого президента На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.

Политика «Пресс-марафон» Зеленского продлился 14 часов Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за 14 часов «пресс-марафона» ответил на более чем 500 вопросов.

Авто Ретро-автомобили могут получить льготы Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.