Экономика

РБКРБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Бедным регионам выделят 100 млрд рублей

Взгляд.рувчера в 08:50

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Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

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Коммерсантъвчера в 19:04

Около 100 млрд рублей предполагается выделить десяти отстающим регионам России

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Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах

Интерфаксвчера в 09:28
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Происшествия

На иранском танкере в Красном море произошёл взрыв

RT на русском 01:53
Экономика

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК 09 октября в 15:52
Происшествия

Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия

Минобороны отсудило у солдата 25 млн рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 млн рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России, пишет «Коммерсант».
Новый День вчера в 04:34
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском 09 октября в 15:20
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

RT на русском 00:09
Космос

НАСА продолжит сотрудничать с Россией для доступа астронавтов на МКС

РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Политика

Владимир Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Владимир Путин поздно вечером прилетел в Ашхабад. В столице Туркменистана пройдет саммит СНГ, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 17:34
Футбол

Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020

Известия вчера в 16:39
Космос

Лауреат Нобелевской премии по физике выступил с речью в Испании

NewInform 09 октября в 16:25
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.
ТАСС 01:26
Здоровье

Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Политика

На Кубе выбрали первого президента

На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Lenta.ru вчера в 14:28
Происшествия

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Пролетарская»

АБН 00:33
Армия и оружие

Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа наказать Анкару из-за операции в Сирии.
Lenta.ru вчера в 23:18
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека

В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Российская газета 01:14
Шоу-бизнес

Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Политика

«Пресс-марафон» Зеленского продлился 14 часов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за 14 часов «пресс-марафона» ответил на более чем 500 вопросов.
Взгляд.ру вчера в 20:57
Общество

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском 09 октября в 17:04
Культура

Ольга Бузова выпускает главный саундтрек к шоу «План Б»

Вслух.Ру вчера в 06:18
Авто

Ретро-автомобили могут получить льготы

Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
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Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Игры

Sony подтвердила анонс PlayStation 5

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 00:15
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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