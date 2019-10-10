Экономика
РБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Армия и оружие
Пять членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии
Заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени пяти европейских стран, призвал призвал Турцию остановить операцию.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
Происшествия
Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
Происшествия
В Москве задержали организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
Организатор преступной группы задержана в Москве. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
Хоккей
Две шайбы Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу "Нэшвилла". Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин набрал в матче два очка, забросив две шайбы.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы.
Политика
Левин прокомментировал законопроект о значимых информресурсах
Документом предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет», установив к таким ресурсами требование иметь не более 20 процентов иностранного участия в уставном капитале.
Футбол
Дзюба вышел на чистое третье место по голам за сборную России
Капитан сборной России Артём Дзюба оформил дубль в игре квалификации Евро-2020 против команды Шотландии.
Общество
Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном «Хагибис»
Премьер Японии Синдзо Абэ призвал правительство принять меры для обеспечения безопасности жителей в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис".
Наука
Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Происшествия
В Приморье задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
Экономика
AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники
Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
Общество
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
Транспорт
В Новосибирской области появилась дорога с «гибкими столбами»
Дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги регионального значения Новосибирск-Колывань-Томск протяженностью 10 км. Как заявили в правительстве региона, это самый протяжённый в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Происшествия
Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.