Экономика

РБКРБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Десяти регионам прописали планы

Коммерсантъ19:04

Наименее развитые регионы РФ получат дополнительно 100 млрд рублей

Российская газета09:19

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

РБК09:40

Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

Ведомости10:03

Бедным регионам выделят 100 млрд рублей

Взгляд.ру08:50

Около 100 млрд рублей предполагается выделить десяти отстающим регионам России

ТАСС08:39

Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах

Интерфакс09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Армия и оружие

Пять членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии

Заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени пяти европейских стран, призвал призвал Турцию остановить операцию.
Коммерсантъ 15:47
Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Происшествия

Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
РБК 13:41
Политика

КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году

RT на русском 18:23
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Шоу-бизнес

Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»

7Дней.ру вчера в 13:30
Происшествия

В Москве задержали организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

Организатор преступной группы задержана в Москве. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 23:05
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 08 октября в 10:46
Хоккей

Две шайбы Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу "Нэшвилла". Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин набрал в матче два очка, забросив две шайбы.
Газета.Ru 23:00
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы.
RT на русском 17:01
Политика

Левин прокомментировал законопроект о значимых информресурсах

Документом предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет», установив к таким ресурсами требование иметь не более 20 процентов иностранного участия в уставном капитале.
Парламентская газета 14:24
Футбол

Дзюба вышел на чистое третье место по голам за сборную России

Капитан сборной России Артём Дзюба оформил дубль в игре квалификации Евро-2020 против команды Шотландии.
Life.ru 16:40
Общество

Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном «Хагибис»

Премьер Японии Синдзо Абэ призвал правительство принять меры для обеспечения безопасности жителей в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис".
РИА Новости 23:10
Наука

Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно

Discover24 вчера в 03:15
Авто

Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima

На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня 03:33
Происшествия

В Приморье задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

Российская газета 23:03
Экономика

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники

Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
UfacityNews.ru 07:35
Общество

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Здоровье

Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Транспорт

В Новосибирской области появилась дорога с «гибкими столбами»

Дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги регионального значения Новосибирск-Колывань-Томск протяженностью 10 км. Как заявили в правительстве региона, это самый протяжённый в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.
REGNUM 10:37
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Здоровье

Названы продукты, которые помогут очистить сосуды

Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта 07:32
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 20:47
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Происшествия

Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12

RT на русском 03:47
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное