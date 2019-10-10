Экономика

РБКРБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

Ведомости10:03

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

РБК09:40

10 отстающим регионам РФ предлагают выделить около 100 млрд рублей

РЕН ТВ08:50

Наименее развитые регионы РФ получат дополнительно 100 млрд рублей

Российская газета09:19

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Взгляд.ру08:50

Около 100 млрд рублей предполагается выделить десяти отстающим регионам России

ТАСС08:39

Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах

Интерфакс09:28
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки урегулирования конфликта в Донбассе.
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Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
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AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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