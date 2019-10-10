Экономика
РБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Армия и оружие
Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии
"Источник мира" Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" *.
РИА Новости 13:40
Политика
Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.
Народные новости 10:00
Волейбол
Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
Sportbox.RU 08:54
Шоу-бизнес
Жигунов объяснил журналистам, почему Заворотнюк сменила больницу
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Экономика
Минфин пообещал отложить ужесточение налогов на богатых
В ведомстве пообещали учесть аргументы против расширения критериев налогового резидентства.
MoneyTimes.Ru 07:17
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews 12:38
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Культура
Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН
Discover24 вчера в 05:57
Футбол
Россия — Шотландия 0:0 (1-й тайм)
Сборная России по футболу не сможет оформить выход на чемпионат Европы 2020 года даже в случае победы над командой Шотландии 10 октября.
Московский Комсомолец 12:58
Здоровье
В России отзывают опасный препарат от язвы
Препарат "Ранитидин", который ранее входил в список жизненно важных лекарств и использовался без рецепта при лечении изжоги, язвы и гастрита, отзывают из обращения из-за содержания опасного вещества.
Life.ru 12:06
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Из сериала "Сваты" уходит исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин, сообщает VistaNews.
Газета.Ru вчера в 10:54
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 08 октября в 13:54
Культура
Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»
Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Радио Sputnik 09:30
Армия и оружие
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29
Индия намерена приступить к модернизации стоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ и приобрести у России 21 истребитель МиГ-29.
Рамблер вчера в 11:12