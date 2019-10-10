Экономика

РБКРБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

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Российский политик
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