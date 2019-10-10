Экономика
РБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Здоровье
В России отзывают опасный препарат от язвы
Препарат "Ранитидин", который ранее входил в список жизненно важных лекарств и использовался без рецепта при лечении изжоги, язвы и гастрита, отзывают из обращения из-за содержания опасного вещества.
Life.ru 12:06
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о причине резкого похудения
Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему она резко похудела. Актриса сообщила, что сбросила около 4 килограмм за неделю.
Вечерняя Москва 13:43
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика
Зеленский оценил ситуацию со скандальным сайтом «Миротворец»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве главы государства не имеет права вмешиваться в ситуацию с сайтами или СМИ, но если создатели «Миротворца» нарушили законодательство, то он готов подключиться к этому вопросу.
RT на русском 10:06
Политика
Глава «Нафтогаза Украины» остался недоволен теплом в жилых домах
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев выразил недовольство по поводу сроков начала отопительного сезона в некоторых регионах страны.
Lenta.ru 13:41
Политика
Зеленский отказался поднимать тему статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не нужно поднимать вопрос о статусе русского языка, так как это раскалывает украинское общество.
Взгляд.ру 13:15
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть тайный «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе, который может стать альтернативным вариантом Минских договоренностей.
Капитал страны 13:01
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Происшествия
Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
РБК 13:41
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие
Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии
Турецкие войска планируют войти внутрь территории Сирии на 30 километров, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 13:40
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru вчера в 05:05
Путешествия
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Ugpressa.ru вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа
Актриса Наталья Вавилова, прославившаяся ролью Александры в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» борется за здоровье мужа, режиссера Самвела Гаспарова.
Культуромания 11:09
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru 08:49
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика
Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
ФАН 08:38
Шоу-бизнес
Жигунов объяснил, почему Заворотнюк сменила больницу
По словам артиста, выписка Заворотнюк не говорит о том, что дела пошли на лад и, возможно, ей пришлось сменить больницу по причине пересудов.
NewInform 03:21
Авто
Daihatsu показал конкурента Suzuki Jimny
В этом году Токийский автосалон распахнет свои двери перед посетителями 24 октября, но уже сегодня входящая в Toyota Motor Corporation марка Daihatsu показала свою оригинальную новинку, которую покажет на подмостках автошоу.
Allroader.ru вчера в 05:19
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru 02:20
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera вчера в 06:26
Спорт
Ангелина Мельникова выиграла бронзу в многоборье на Чемпионате мира
Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике, сообщает «Р-Спорт».
МОЁ! Оnline Воронеж 13:03