Экономика

РБКРБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

Ведомости10:03

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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