Экономика
РБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Футбол
Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения.
Нева Спорт 13:53
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Космос
Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
РЕН ТВ вчера в 05:16
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 12:50
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 05:36
Политика
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 12:24
Происшествия
Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 14:09
Футбол
Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране
В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана разгромила Камбоджу со счетом 14:0. Игра прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и ее смогли посетить женщины.
Бомбардир.ру 13:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram отреагировала на пост с поддержкой, который написал певец Стас Михайлов.
РБК 13:59
Армия и оружие
ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.
Военное дело 09:20
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Политика
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
RT на русском 14:29
Политика
Пушков оценил решение Нидерландов изучить роль Украины в крушении MH17
Киев может столкнуться с определенными последствиями после решения парламента Нидерландов изучить роль Украины в произошедшем в 2014 году крушении малайзийского Boeing.
ФАН вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа
Актриса Наталья Вавилова, прославившаяся ролью Александры в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» борется за здоровье мужа, режиссера Самвела Гаспарова.
Культуромания 11:09
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 08 октября в 21:21
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия вчера в 22:03
Киберспорт
Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе
Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
CyberSport.ru 15:16
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Здоровье
Работу российских врачей захотели предложить мигрантам
В России захотели привлечь зарубежных специалистов, чтобы решить проблему нехватки врачей.
Lenta.ru 04:31
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.
ТАСС 11:40
Армия и оружие
Ребенок погиб в результате ударов турецких сил по Сирии
Ребенок погиб при бомбардировке турецкой авиацией жилых районов сирийского города Камышлы, сообщает ТАСС.
Москва 24 10:57
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 07 октября в 18:08