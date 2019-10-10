Экономика
РБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
Кино
Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия
По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Политика
Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы
Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны.
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Космос
Голубых бродяг назвали предшественниками магнитаров
Астрофизики провели детальное моделирование слияний двух обычных звезд и доказали, что в таком случае появляются голубые бродяги — яркие массивные звезды с мощным магнитным полем, которые выглядят моложе окружающих светил.
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Наука
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Авто
В России впервые за год подешевели авто на вторичном рынке
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
Экономика
AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники
Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Армия и оружие
Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки могут ввести очень жесткие санкции в отношении Турецкой Республики.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
Кино
Спин-офф «Джона Уика» о девушке-киллере снимет Лен Уайзман
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
Общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне слухов девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.
Гаджеты
Samsung привезла флагманские 8K-телевизоры в Россию
Южнокорейская компания привезла новые флагманские телевизоры 8K, стоимость которых составит почти 250 тысяч рублей.
Происшествия