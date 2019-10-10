Экономика
РБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах
Интерфаксвчера в 09:28
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В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
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На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
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The Guardian (Великобритания): cборная Шотландии завершила отборочный турнир Евро-2020 в России (The Guardian)
Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
ИноСМИ 02:26
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ФАН вчера в 02:53
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Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
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Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
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Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
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Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Авто
Мантуров назвал число заказов на автомобили Aurus
Кстати, лимузин Senat L700 и минивэн Arsenal уже участвуют в дорожных тестах, а работы над созданием внедорожника Komendant, который должен дебютировать в конце лета 2020-го, идут полным ходом.
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Политика
Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
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Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Нева Спорт вчера в 13:53
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения - всего это больше тысячи человек, уточняет издание.
Газета.Ru 03:12
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
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Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным
Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 05:32
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Путин заявил, что Россия будет спокойно реагировать на учения НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки нагнетания у границ России Кремль не приветствует и считает это вредным.
Народные новости 06:47
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
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В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Экономика
Никитин рассказал Путину о проекте онкологического центра
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал главе государства о проекте онкологического центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 04:55
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Дмитрий Бивол подарил американской академии четыре родных флага
Спорт день за днем вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15