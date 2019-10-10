Экономика
РБКЛьготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.
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Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах
Интерфаксвчера в 09:28
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Украина – Литва. Прогноз на матч от БК «Париматч»
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на отборочные матчи Чемпионата Европы 2020 Украина – Литва, который состоится 11 октября, начало в 21:45 (МСК).
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Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Путин заявил об угрозе террористов из Сирии из-за турецкой операции
Президент России Владимир Путин призвал мобилизовать усилия спецслужб СНГ, чтобы предотвратить приход террористов из Сирии на территории других стран.
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
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Путин заявил, что Россия будет спокойно реагировать на учения НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки нагнетания у границ России Кремль не приветствует и считает это вредным.
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Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
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В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Футбол
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в минувшем месяце, сообщает пресс-служба лиги.
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Четырехлетний сын ведущей NBC Кортни Кьюб прервал прямой эфир
Эхо Москвы вчера в 08:32
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Футбол
Щенников вернулся в общую группу ЦСКА
В общей группе работал Георгий Щенников, который восстановился после перелома лодыжки.
Газета.Ru 07:24
Хоккей
На матче «Ак Барса» против ЦСКА ожидается аншлаг
На завтрашнем матче "Ак Барса" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА ожидается аншлаг.
Реальное время вчера в 07:40
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
iReactor 09 октября в 11:51
Шоу-бизнес
Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа
Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня вчера в 08:44
Экономика
Исполнение бюджета оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Экономика
Дагестанский бизнес опередил Москву по уровню доходов
По данным Росстата за прошлый год выручка одного индивидуального предпринимателя в Дагестане составила 19,6 млн рублей, тогда как в Москве – всего 6,4 млн рублей.
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Экономика
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Российская газета 04:37
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета вчера в 07:47
Авто
Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus
По словам министра, на сегодняшний момент уже собрано более 600 предзаказов на автомобили Aurus различных типов.
Известия 05:47
Энергетика
С января цена на газ для украинцев станет рыночной
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что во время отопительного сезона повышение цены на газ для населения может составить 20-25% — до 8,5 тыс. гривен (более 21,6 рублей) за тысячу кубометр.
Украина.ру 05:38
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей вчера в 08:42