Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах. С таким заявлением выступил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Льготные ставки могут ввести на территориях с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, уточнил Мутко.

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Политика Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Экономика Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.

Культура Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков дал комментарии по поводу появившихся ранее сообщений о поборах в клубе.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.

Футбол Украина — Литва: ставим на фаворита Предлагаем прогноз на матч квалификации на Евро-2020, в котором 11 октября Украина принимает сборную Литвы.

Футбол Россия обыграла Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Футбол Обамеянг стал лучшим игроком АПЛ в сентябре В сентябре Обамеянг забил пять голов в Английской премьер-лиге (АПЛ).Это его вторая награда лучшего игрока месяца, первая была получена в октябре 2018 года.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Экономика Правительство решает, как помочь 10 самым бедным регионам России Члены правительства России завершают подготовку программ, которые должны помочь в развитии 10 самым депрессивным регионам страны.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разводится с мужем после двух лет брака Диана Шурыгина разводится с мужем после двух лет брака Андрей же заявил, что они с Дианой смогли расстаться друзьями.

Кино Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.

Футбол Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.

Авто Lada Vesta с вариатором встала на конвейер АвтоВАЗ объявил о запуске производства Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией японского бренда Jatco.

Экономика Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Экономика Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.

Интернет Суперкомпьютер Google уничтожит Bitcoin. На самом деле нет Google не сможет уничтожить криптовалюты при помощи своего суперкомпьютера, заявил авторитетный эксперт Андреас Антонопулос.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.