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Телеканал 360°

Льготную ипотеку на частные дома разработают в России

В России разрабатывается проект льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых. Как сообщает газета «Известия», сейчас аналогичные ставки зачастую выше на 1-3% и достигают 9-12% годовых. Ожидается, что после реализации программы процент опустится на 3-4 пункта.В источнике
С чего всё началось
Известия

Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома

В России начали разработку программы льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

В РФ начали разрабатывать новую льготную ипотеку

URA.Ru21:17
Телеканал 360°

Льготную ипотеку на частные дома разработают в России

Телеканал 360°20:12
Известия

Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома

Известия17:01
Газета.Ru

В РФ начали разработку новой льготной ипотеки

Газета.Ru18:44
Вечерняя Москва

Новую льготную ипотечную программу предложат россиянам

Вечерняя Москва17:49
РЕН ТВ

Россиянам предложат новую льготную ипотеку

РЕН ТВ17:25
News.ru

В России готовят льготную ипотеку на частные дома

News.ru19:28

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн
Evo-rus.comвчера в 07:03
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Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

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Интерфаксвчера в 15:24

В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора

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РИА Новости19:38
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Известиявчера в 00:02
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Губернатор посоветовал не расслабляться жителям Тверской области

Напомним, что Игорь Руденя регулярно проводит прямые эфире, вопросы для которых составляют на основе обращений граждан и актуальных тем, которые наиболее активно обсуждаются в социальных сетях.
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ТАСС Спортвчера в 01:00

Швеция, Финляндия и Норвегия усилят на севере военное сотрудничество

Представители трех скандинавских стран считают, что сотрудничество расширит двустороннее взаимодействие в области обороны между Финляндией и Швецией, а также между Финляндией и Норвегией.
МонаВиставчера в 08:17
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