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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Льготную ипотеку на частные дома разработают в России

В России разрабатывается проект льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых. Как сообщает газета «Известия», сейчас аналогичные ставки зачастую выше на 1-3% и достигают 9-12% годовых. Ожидается, что после реализации программы процент опустится на 3-4 пункта.В источнике
С чего всё началось
Известия

Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома

В России начали разработку программы льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

В РФ начали разрабатывать новую льготную ипотеку

URA.Ru21:17
Вечерняя Москва

Новую льготную ипотечную программу предложат россиянам

Вечерняя Москва17:49
News.ru

В России готовят льготную ипотеку на частные дома

News.ru19:28
Газета.Ru

В РФ начали разработку новой льготной ипотеки

Газета.Ru18:44
Телеканал 360°

Льготную ипотеку на частные дома разработают в России

Телеканал 360°20:12
РЕН ТВ

Россиянам предложат новую льготную ипотеку

РЕН ТВ17:25
Известия

Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома

Известия17:01

Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47
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Японцы высказались против освоения Курил Россией

Японцы отмечают, что «резкое ускорение «россиизации» северных территорий» символично происходит после отставки премьер-министра Синдзо Абэ, который ранее обещал лично поставить точку в вопросе о принадлежности Курил.
Evo-rus.com02:39
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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