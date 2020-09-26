В России разрабатывается проект льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых. Как сообщает газета «Известия», сейчас аналогичные ставки зачастую выше на 1-3% и достигают 9-12% годовых. Ожидается, что после реализации программы процент опустится на 3-4 пункта.

С чего всё началось Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома В России начали разработку программы льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых. Известия 17:01