Общество

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииЛьготную ипотеку планируют расширить в России

Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок. Соответствующее поручение она дал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС.
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