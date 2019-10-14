Общество
Псковское агентство информацииЛьготную ипотеку планируют расширить в России
Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок. Соответствующее поручение она дал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС.
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