- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Депутаты Государственной Думы намерены предложить председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки до конца 2021 года, сообщил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутаты предложат главе ЦБ продлить льготную ипотеку на 2021 год

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