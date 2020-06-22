- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Депутаты предложат продлить льготную ипотеку на весь следующий год. На данный момент программа, позволяющая взять кредит на жилье под 6,5 процента, рассчитана до 1 ноября. Ранее поступили сообщения о том, что некоторые российские банки начали массово отказывать клиентам в льготной ипотеке.

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