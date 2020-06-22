Экономика

Lenta.ruLenta.ruЛьготную ипотеку для россиян предложили продлить

Депутаты предложат продлить льготную ипотеку на весь следующий год. На данный момент программа, позволяющая взять кредит на жилье под 6,5 процента, рассчитана до 1 ноября. Ранее поступили сообщения о том, что некоторые российские банки начали массово отказывать клиентам в льготной ипотеке.
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новостивчера в 22:14

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Депутаты хотят предложить ЦБ продлить ипотеку под 6,5% на весь 2021 год

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URA.Ruвчера в 22:22

Льготную ипотеку по 6,5% предложат продлить до конца 2021 года

РЕН ТВвчера в 20:50
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В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
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Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
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Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
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Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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