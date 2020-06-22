Экономика
Lenta.ruЛьготную ипотеку для россиян предложили продлить
Депутаты предложат продлить льготную ипотеку на весь следующий год. На данный момент программа, позволяющая взять кредит на жилье под 6,5 процента, рассчитана до 1 ноября. Ранее поступили сообщения о том, что некоторые российские банки начали массово отказывать клиентам в льготной ипотеке.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новостивчера в 22:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты Госдумы попросят ЦБ продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год
Коммерсантъвчера в 21:06
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Экономика
American Airlines ищет $3,5 млрд для борьбы с кризисом
Крупнейшая в мире авиакомпания American Airlines объявила о планах привлечения нового финансирования в объеме $3,5 млрд с целью улучшения ликвидности на фоне проблем, вызванных пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 04:44
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края проходит обыск
В управлении лесами Алтайского края проходят обыски по возбужденному ранее уголовному делу, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Коммерсантъ 02:35
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Общество
В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Шоу-бизнес
Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца
Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
ФАН вчера в 19:52
Политика
Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 04:47
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Клишас объяснил смысл поправки о президентских сроках
Поправки в Конституцию направлены на построение системы конституционных органов власти и создание устойчивой политической системы, которые не должны зависеть от конкретного человека, заявил в интервью РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 04:09
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Футбол
Итальянский журналист раскритиковал действия РФС на фоне пандемии
Итальянский журналист Микаэль Брага раскритиковал решение Российского футбольного союза (РФС) давать возможность клубам самостоятельно договариваться о переносе матча, передает "Евро-Футбол.ру".
Газета.Ru 05:13
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Происшествия
Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон
В Астрахани соседка женщины, убившей и замуровавшей в бетон 12-летнего сына, рассказала о подозреваемой, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:16
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Общество
Жители Бурятии наблюдают солнечное затмение
Номер один вчера в 03:19
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Коммерсантъ 02:25
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
За сутки в России выявлено 7 600 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 7 600 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 473 (32,5%).
Стерлеград 03:37
Политика
Лукашенко высказался про память о Второй мировой войне
Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о том, что необходимо беречь память в событиях Второй мировой войны.
ФедералПресс 01:43