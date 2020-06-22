Экономика

Финансовая газетаФинансовая газетаЛьготную ипотеку под 6,5% просят продлить на 2021 год

Напомним, что программа льготной ипотеки с государственным участием по ставке 6,5% для покупки жилья в новостройках была инициирована президентом Владимиром Путиным. Эта программа будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка 6,5% сохраняется на весь срок займа.
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новостивчера в 22:14

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Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

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РЕН ТВвчера в 20:50
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