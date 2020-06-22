- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Напомним, что программа льготной ипотеки с государственным участием по ставке 6,5% для покупки жилья в новостройках была инициирована президентом Владимиром Путиным. Эта программа будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка 6,5% сохраняется на весь срок займа.

Льготную ипотеку под 6,5% просят продлить на 2021 год

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 598

Общество Защита Серебренникова попросила суд оправдать режиссера Отсутствие ущерба для министерства культуры послужило основанием для просьбы об оправдании режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении средств проекта «Платформа», 22 июня сообщает РИА Новости.

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 302

Происшествия Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве. 452

Происшествия В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. 2

Политика Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина Журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния снова оскорбил президента России Владимира Путина. 2,9K

Теннис Джокович сдал тест на коронавирус Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. 4

Политика В МИД России назвали первопричину сбоев в СВПД «Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления «ядерной сделки» с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 21

Общество Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста. 25

Религия Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником. 6

Происшествия Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона "Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. 2

Политика ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».

Политика Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. 1,8K

Хоккей Четыре советских игрока претендуют на включение в Зал хоккейной славы Авторитетный журнал The Hockey News составил список из шести европейских игроков, которые должны быть включены в Зал хоккейной славы.

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Гаджеты Apple представила новую операционную систему iOS 14 Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14. 22