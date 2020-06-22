Экономика

Финансовая газетаФинансовая газетаЛьготную ипотеку под 6,5% просят продлить на 2021 год

Напомним, что программа льготной ипотеки с государственным участием по ставке 6,5% для покупки жилья в новостройках была инициирована президентом Владимиром Путиным. Эта программа будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка 6,5% сохраняется на весь срок займа.
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новостивчера в 22:14

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Льготную ипотеку для россиян предложили продлить

Lenta.ruвчера в 21:52

Депутаты хотят предложить ЦБ продлить ипотеку под 6,5% на весь 2021 год

Life.ruвчера в 23:05

Депутаты Госдумы попросят Центробанк продлить льготную ипотеку

URA.Ruвчера в 22:22

Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Известиявчера в 22:16

Аксаков рассказал о предложении продлить ипотеку под 6,5%

Парламентская газета02:15

Депутаты Госдумы попросят ЦБ продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год

Коммерсантъвчера в 21:06

Льготную ипотеку по 6,5% предложат продлить до конца 2021 года

РЕН ТВвчера в 20:50
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Общество

Защита Серебренникова попросила суд оправдать режиссера

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ИА Красная Весна 13:24
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Экономика

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
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Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
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Политика

Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина

Журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния снова оскорбил президента России Владимира Путина.
Известия 11:19
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Теннис

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Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
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Политика

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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
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Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником.
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Происшествия

Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона

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Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома

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Политика

ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом

Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
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Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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Политика

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

"Президент [США Дональд Трамп ранее] ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается", - заявил американский дипломат.
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В ходе российско-американских консультаций по стратегической стабильности обсуждалась ситуация вокруг двусторонних договоров в сфере контроля вооружений, сообщает министерство иностранных дел России.
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