Экономика
Финансовая газетаЛьготную ипотеку под 6,5% просят продлить на 2021 год
Напомним, что программа льготной ипотеки с государственным участием по ставке 6,5% для покупки жилья в новостройках была инициирована президентом Владимиром Путиным. Эта программа будет действовать до 1 ноября 2020 года, а ставка 6,5% сохраняется на весь срок займа.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новостивчера в 22:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты Госдумы попросят ЦБ продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год
Коммерсантъвчера в 21:06
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Общество
Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью
Россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
Известия 09:10
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Экономика
Золото подорожало на фоне роста числа заражений коронавирусом
Утром 22 июня на фоне опасений из-за роста заболеваемости коронавирусом в мире начали расти цены на золото: на нью-йоркской бирже Comex августовские фьючерсы подорожали на 0,92% — до 1769,3 доллара за тройскую унцию (+16,15 доллара).
Давыдов.Индекс 06:52
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Здоровье
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Политика
Болтон сравнил уровни подготовки к деловым встречам Трампа и Путина
Глава российского государства Владимир Путин показывает лучший уровень подготовки к официальным встречам, чем его американский коллега Дональд Трамп.
Народные новости 02:12
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Авто
В России стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%
Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 01:28
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина и Кадырова
Грузинский журналист Георгий Габуния снова нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине.
Росбалт 08:59
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
Автоспорт
На машинах Формулы 1 в Австрии будет изображена радуга
По ходу гоночного уик-энда в Австрии 3-5 июля команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги на машинах.
Autosport.com.ru 07:03
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2»
В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Die Welt» в субботу 20 июня 2020 года.
Каскад 20 июня в 07:39
Общество
Путин присвоил звание Героя труда главврачу Покровской больницы
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главному врачу Покровской больницы Марине Бахолдиной.
Город+ вчера в 03:25
Политика
В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
РИА Новости 03:54
Армия и оружие
Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны
В российском военном ведомстве рассекретили очередные документы, рассказывающие о первых днях Великой Отечественной войны.
МедиаПоток 19 июня в 08:50
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
Политика
Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена
Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Общество
В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня
Режим повышенной готовности, введённый из-за ситуации с коронавирусом, продлён в Свердловской области до 29 июня.
RT на русском 09:07
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru вчера в 08:00