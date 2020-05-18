Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Ранее в правительстве России утвердили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

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