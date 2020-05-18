Общество
RT на русскомЛьготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё
Ранее в правительстве России утвердили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:08
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Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн.
РИА Новости 02:50
Общество
Воробьев объяснил, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев разместил в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что с 18 мая в Подмосковье будет запущена работа промышленных предприятий, возобновится строительство.
Журналистская правда вчера в 10:35
Общество
Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве
В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
У губернатора нет повода отказываться от открытия торговых центров в Екатеринбурге. Мы всё посчитали
Выходит, что у губернатора нет причин, чтобы отказываться от озвученных ранее планов открыть торговые центры, рестораны и салоны красоты (те, у которых есть медлицензия).
Екатеринбург Онлайн 03:03
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Дмитрий Тарасов приехал в Казань и присоединился к «Рубину»
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов присоединился к «Рубину» в Казани.
Kazanfirst.ru 01:53
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Политика
Анатолий Чубайс номинирован в совет директоров АФК «Система»
Совет директоров АФК "Система" утвердил список кандидатов для избрания в состав совета на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет 27 июня 2020 года.
Finam.Ru 03:07
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Общество
Более трети американцев отказались покупать товары «Сделано в Китае»
Более трети жителей США не намерены покупать какие-либо товары китайского производства.
РБК 02:52
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели вчера в 05:19
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество
В Татарстане заработают фитнес-залы и музеи
Вчера на официальном портале правовой информации РТ было опубликовано постановление Кабинета министров о внесении изменений в ряд ограничений, связанных с распространениям новой коронавирусной инфекции.
Волжские зори 01:39
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Общество
Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса
Названы эффективные способы защиты от коронавируса. Врачи напоминают несколько простых рекомендаций.
Первый Тульский 00:18
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек
Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС вчера в 05:25
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52
Общество
Главврача уволят после скандала с выплатами медикам в Армавире
Как сообщила вице-губернатор Анна Минькова, в Армавире уволят главного врача больницы, где медики пожаловались на невыплату положенных за работу с коронавирусными больными денег.
Сайт города Армавира 16 мая в 08:20
Футбол
«Барселона» отпустит Самеду в «Ювентус» в обмен на двух футболистов
В Турин отправится защитник Нелсон Самеду, а в обратном направлении последуют игрок обороны Маттиа де Шильо и хавбек Миралем Пьянич.
ProstoProSport вчера в 14:44
Гаджеты
SMIC завершит поставки мобильных процессоров для Huawei
Компания SMIC, занимающаяся производством микропроцессоров HiSilicon для Huawei, прекратит поставки из-за новых санкций США против КНР.
iReactor 02:47