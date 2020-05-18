Общество

RT на русскомRT на русскомЛьготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё

Ранее в правительстве России утвердили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
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Льготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:08

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В Госдуме предложили частично распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

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Льготную ипотеку предложили распространить на вторичный рынок жилья

Москва 2402:54

Депутат ГД призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жилье в РФ

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Газета.Ru01:41

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Телеканал 360°03:15

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Известия00:49

Льготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё

RT на русскомвчера в 23:08
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Общество

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Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
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Политика

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Политика

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Здоровье

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Евгений Федоров
Российский политик
Российский политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России пяти созывов, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, член Центрального политсовета «Единой России», действительный государственный советник РФ, кандидат экономических наук, участник войны в Афганистане, полковник запаса, координатор политического объединения «Национально-освободительное движение».
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