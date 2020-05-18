Общество
RT на русскомЛьготную ипотеку предложили частично распространить на вторичное жильё
Ранее в правительстве России утвердили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:08
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