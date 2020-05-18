Общество
Вечерняя МоскваЛьготную ипотеку в России предложили распространить на вторичное жилье
Ипотеку по ставке 6,5 процента следует распространить на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объемами новостроек. С данным предложением депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к министру финансов России Антону Силуанову, передает RT.
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:08
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