Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

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Ипотеку по ставке 6,5 процента следует распространить на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объемами новостроек. С данным предложением депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к министру финансов России Антону Силуанову, передает RT.

Льготную ипотеку в России предложили распространить на вторичное жилье

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