Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил частично распространить льготную ипотеку в 6,5% на вторичный рынок жилья в России из-за недостатка новостроек. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает «Известия». Депутат направил письмо главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Льготную ипотеку в России предложили распространить на вторичное жильё

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