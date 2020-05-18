Общество
78.ruЛьготную ипотеку в России предложили распространить на вторичное жильё
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил частично распространить льготную ипотеку в 6,5% на вторичный рынок жилья в России из-за недостатка новостроек. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает «Известия». Депутат направил письмо главе Минфина РФ Антону Силуанову.
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объёмами новостроек. Копия письма парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:08
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