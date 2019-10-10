Экономика
News.ruЛьготную ипотеку запустят в беднейших регионах РФ
Правительство России выделит около 100 млрд рублей в течение 5 лет десяти отстающим регионам России. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко. По его словам, в качестве одного из механизмов помощи жителям таких субъектов рассматривается льготное ипотечное кредитование.
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Мутко заявил о возможности введения льготной ипотеки в 10 самых проблемных регионах
Интерфаксвчера в 09:28
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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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РЕН ТВ вчера в 04:28
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Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
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Центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске откроется через месяц
Вечерний Омск. Неделя вчера в 08:58
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился более 14 часов
Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился более 14 часов.
Ведомости вчера в 18:45
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Газета.Ru вчера в 16:24
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Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить свой оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия 09 октября в 18:47
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости вчера в 06:31
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Оренбургская неделя вчера в 08:30
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
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AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка
Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.
iXBT.com вчера в 13:03
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Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
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Сильный конкурент LG и Samsung. Холодильник Xiaomi получит экран
В 2013 году был выпущен первый телевизор Xiaomi TV, а сейчас компания лидирует на рынке телевизоров Индии и Китая.
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Следование диете в средиземноморском стиле всего три недели было связано со снижением показателя депрессии в группе молодых людей.
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В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
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Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
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В США назвали условия для введения санкций против Турции
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В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
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